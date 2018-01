'Maak van Rucphen een leuk en sexy pakketje'

KieswijzerSPRUNDEL - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: gemeente Rucphen.

Heilige Ambrosius

De heilige Ambrosius waakt deze avond over ons. Zijn houten beeld in de zijbeuk van dorpshuis De Trapkes in Sprundel is een van de vele religieuze erfenissen van het voormalige kerkgebouw. De vrijwilligers van Stichting Dorpswerk Sprundel zorgen voor koffie en zelfs voor een Sprundels wonder; een machtig caramelgebakje. Onze vijf panelleden zijn Steffy Lazeroms, 17-jarige vwo-scholiere aan de KSE. Ze woont in Sprundel waar haar ouders een landbouwbedrijf runnen. Ook Ton Jaspers uit Rucphen ('maar opgegroeid in Sint Willebrord') zit aan tafel; lijstenmaker en galeriehouder van beroep. Naamgenoot Ton Christophersen is verbonden aan Zegge. Hij is er onder meer voorzitter van de dorpsraad. Dennis Kubinek is voorzitter van hockeyclub Mistral uit Rucphen en Adrie van Ginneken uit Sprundel is naast gastheer volop betrokken bij Dorpswerk Sprundel.

Sexy pakketje

Ton Jaspers is er wel klaar mee. Met het gegeven dat de PVV in juist zijn gemeente de meeste stemmen trekt. ,,Dat imago kleeft aan de hele gemeente, hoogste tijd dat Rucphen vanwege andere zaken bekend wordt. We hebben zoveel moois te bieden; bossen, religieus erfgoed, rust en ruimte. We moeten van Rucphen een leuk en sexy pakketje maken. De gemeente zou de regels voor minicampings en B&B's moeten versoepelen en recreatieve initiatieven zoals een fietstocht langs religieus erfgoed volop moeten faciliteren."

Jaspers krijgt de support van de overige vier debaters. Adrie van Ginneken meldt dat er via Dorpswerk Sprundel regelmatig aanvragen binnenkomen voor rondleidingen en workshops bij bedrijven zoals een kaasboerderij of een chocoladewinkel, maar dat uitbreiding van arrangementen lastig is doordat er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt. ,,We proberen alles zo goed mogelijk te regelen, maar er veel meer mogelijk." Jaspers: ,,De gemeente zou dit moeten aanjagen zodat Rucphen bij wijze van spreken beter in de markt wordt gezet en er meer ondernemers enthousiast worden om hier te investeren. De potentie is er."

Binnentuin

De gemeente kijkt vooral naar de grootschalige recreatief-toeristische ontwikkelingen bij De Binnentuin (het gebied tussen Sprundel, St. Willebrord en Rucphen). Tenminste, dat vindt Mistral-voorman Kubinek. Hij benadrukt het woord 'kijken'. ,,De plannen voor de bouw en de grote verhuisoperatie van sportfaciliteiten- en verenigingen op dit terrein in Rucphen staan vooral op papier. In de praktijk gebeurt er bitter weinig. Wij wachten al jaren op de doorschuifoperatie, maar we missen een scherp plan van aanpak. De gemeente dreigt hier een te grote broek aan te trekken en te veel te focussen op Rucphen als wielergemeente. Ze wil miljoenen investeren in onder meer een wielercircuit. Andere, lokale sportclubs dreigen hierdoor in de verdrukking te komen. Ze gaan ervan uit dat de Binnentuin straks 1,2 miljoen bezoekers per jaar gaat trekken. Ik vrees dat we vooral nog heel lang kunnen wachten."

Betaalbare woningen

Ton Christophersen hoopt dat de gemeente vooral goed naar de eigen inwoners blijft luisteren, ook met betrekking tot het Binnentuin-project. ,,Maar ook op het gebied van wonen. Ik vind dat corporatie Thuisvester meer concurrentie op de huurdersmarkt zou moeten krijgen. Ze bouwen echt te weinig betaalbare huizen op de Zeg, terwijl we weten dat er zeker behoefte aan is. Het zou fijn zijn als de gemeente meer ruimte geeft aan particuliere ondernemers die graag willen bouwen, tegen een aanvaardbare prijs. Daar kun je volgens mij prima afspraken over maken."

Niet naar de stad

De jongste van het stel, Steffy Lazeroms, zou ook graag in haar dorp Sprundel willen blijven wonen. ,,Of een soortgelijk dorp, als ik maar niet naar de stad hoef", lacht ze. Om meer jongeren in de dorpen te houden, zou het mooi zijn als er meer activiteiten voor deze doelgroep zijn. ,,Zelf ben ik bij het jeugdwerk betrokken. Leuk om te doen, maar het is lastig voldoende vrijwilligers te vinden die tot laat zelf bardienst willen draaien. Dan willen ze zelf ook op stap. Toch is het belangrijk dat de gemeente daar oog voor heeft, zeker nu jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol mogen drinken. Faciliteer bijvoorbeeld de KPJ-feesten in onze gemeente."

PVV-gemeente

Toch nog even over de PVV, want Steffy vindt het niet meer dan normaal dat de partij van Wilders volgend jaar wordt vertegenwoordigd in de Rucphense gemeenteraad. ,,Hij had veruit de meeste stemmen, dus dan is het niet meer dan logisch dat het PVV-geluid in de raad wordt gehoord." Ton Jaspers vraagt zich hardop af waarom de inwoners in zijn gemeente altijd en masse een proteststem laten horen. Adrie van Ginneken: ,,Denk dat het met een stuk weerzin tegen de gevestigde orde heeft te maken. Dat botst hier. Ze zijn hier niet zo van de regeltjes." De panelleden zijn benieuwd hoe het de PVV in maart vergaat in Rucphen. ,,Want lokale verkiezingen zijn wezenlijk anders dan landelijke. Ze kunnen nu niet op Wilders zelf stemmen."

Gemeenschapsgevoel

Windmolens in Rucphen? Totaal geen discussiepunt bij de vijf, want dat onderwerp speelt hier niet. Criminele uitwassen? De buurtpreventie en wijkagenten doen goed hun werk, is de gedeelde conclusie. Alleen Steffy meldt dat haar vriendinnen af en toe weleens worden lastiggevallen op de fiets. ,,Het is hier niet overal even veilig."