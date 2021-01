‘Maak totaalplan voor het Geerhoekgebied’

WOUW - In overleg met alle betrokkenen in Wouw moet de gemeente Roosendaal een totaalplan maken voor het gebied rond de Geerhoek. Nu de verhuizing van de Geerhoek naar het naastgelegen Univé-kantoor aanstaande is, moet de gemeente de koe bij de horens vatten.

Volledig scherm Het Univé-kantoor aan de Kloosterstaat wordt straks het nieuwe wijkhuis van Wouw, de gemeente vind het renoveren van De Geerhoek te duur. © Coen Hagenaars Die boodschap kreeg wethouder Inge Raaijmakers van een aantal leden van de gemeenteraad en ze beloofde de handschoen op te pakken.

Beter zichtbaar

De raadsleden bleken weinig moeite te hebben met de verhuizing van de Geerhoek. Het huidige gebouw (Kloosterstraat 19b) is versleten en een opknapbeurt zou meer kosten dan verhuizen naar het Univé-kantoor (Kloosterstraat 21). Dat kantoor is bovendien veel beter zichtbaar dan de huidige Geerhoek, die volgens de gemeente een beetje verscholen ligt.

Quote Neem woningbouw gelijk mee. Ga in overleg met de gemeen­schap daar Kees Verstraten, VVD Roosendaal

Een van de vragen waar het deze week om ging was wat te doen met het leegkomende pand Kloosterstraat 19b. Daarom pleitten alle fracties voor een ‘integrale aanpak'. In de rapportage uit 2018 van de werkgroep DNA van Wouw werd ook al gesproken over zo'n totaalaanpak. Een andere werkgroep - Vitaal Wouw - presenteerde zelfs in die tijd een compleet plan voor het gebied tussen Kloosterstraat, Strijp, Geerhoek en Molensingel.

Volledig scherm De grote zaal van de Geerhoek blijft. Dus ook in de toekomst kunnen er concerten worden gegeven. © Peter van Trijen

Een nuttige invulling is volgens Michael Yap (PvdA) woningbouw. Wethouder Raaijmakers wilde wat woningen betreft liever op de Woonagenda wachten, maar Yap en anderen zeiden dat al lang bekend is dat er in Wouw behoefte is aan nieuwbouw. ,,Neem dat gelijk mee. Ga in overleg met de gemeenschap daar", luidde de opdracht van Kees Verstraten (VVD).

Huishoudschool

Eric de Regt (VLP) keek tijdens het debat naar vroeger tijden: ,,Wouw had vroeger met de Kunstkring, en later de Bargie, mooie buurthuizen. Toen die echter uit hun jasje groeiden en voor die plek andere bestemmingen voorzien waren, verhuisde de buurthuisfunctie in 1996 naar de Geerhoek. De voormalige huishoudschool kreeg zo een mooie herbestemming.”

Sporthal

Een andere mogelijkheid is dat de Geerhoek plat gaat en plaats maakt voor een nieuwe sporthal. Zodat op de plek van de huidige sporthal woningen kunnen komen. De wethouder beloofde het overleg op te pakken, al maakt de huidige coronacrisis dat wat moeilijker.