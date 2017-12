'Maak onze school weer veilig': Hoevense leerlingen brede school schrijven brandbrieven naar burgemeester

Aanvullend onderzoek is nodig om - haast letterlijk - de onderste steen boven te krijgen inzake de vloerconstructie van Het Kansenrijk. Verantwoordelijk wethouder Jan Paantjens had vorige week overleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is besloten een volgende inspectie op de vloeren uit te voeren.

De kans dat de 500 leerlingen na de kerstvakantie het schoolgebouw in kunnen, lijkt daarmee niet groot. Paantjens: ,,We zullen eerst de rapportage van dit extra onderzoek moeten afwachten en welke vervolgstappen daaruit voortvloeien. Opnieuw kan ik daar geen termijn aan koppelen.''

Parkeergarage

Dat het veel langer duurt, heeft onder meer te maken met de vele onderzoeken die in Nederland worden uitgevoerd naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven. Paantjens heeft gemerkt dat het onderzoeksbureau overuren maakt om alle verdachte vloerconstructies in het land te controleren.

De schoolleiding kreeg in november wel de mogelijkheid om reeds overgebracht lesmateriaal terug uit de nieuwbouw te halen. In kleine groepen en onder begeleiding is Het Kansenrijk leeg gehaald en zijn de spullen terug geplaatst in de oude schoolgebouwen Reuzelaar en Lindenlommer, waar de lessen na de herfstvakantie zijn hervat.

Geduld

Intussen raakt het geduld van de leerlingen op. Kinderen van de hoogste groepen hebben burgemeester Jobke Vonk-Vedder van Halderberge persoonlijke brieven geschreven. Bart Thijs hoopt van harte dat er snel duidelijkheid komt. ,,Stel dat het niet veilig blijkt te zijn, dan hopen we dat u er iets aan gaat doen. Helpt deze brief niet, dan gaan we protesteren.'' En Valerio Heeren was blij in de nieuwe school te kunnen. ,,Maar hij was niet 100 procent veilig. Daarom vind ik dat jullie de school zo snel mogelijk veilig moeten maken.'' Mohamed en Eri vragen de burgemeester en de minister van onderwijs snel de nieuwe school te repareren.