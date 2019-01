Luxueus kamperen in Rucphense safaritenten

RUCPHEN - Luxueus kamperen in een safaritent met goede bedden, douche en verwarming. Het kan straks in de Kerkstraat in Rucphen waar Roosendalers Clara en Olav Arnold (55) een glamoureuze camping oftewel een glamping opzetten.

Dat is iets wat op dit moment hot is, want zelf je tentje meeslepen, opzetten en geultjes graven wanneer het regent, dat zien veel mensen niet meer zitten. Het glampingplan omvat ingerichte 13 safari-tenten die van alle luxe voorzien zijn (waaronder douche/toilet), tien gewone campingplaatsen en een trekkersveld. In een van de vroegere veestallen worden te zijner tijd zes vakantiestudio’s/appartementen met een vide gemaakt en daar komen ook de algemene sanitaire ruimten voor ‘gewone’ campinggasten. In de andere vroegere stal komen onder meer de receptie, een technische onderhoudsruimte en zes paardenboxen voor mensen die hun paard mee op vakantie willen nemen.

Volledig scherm Voorbeeld van een safaritent zoals die op de glamping In Rucphen komen. © onbekend

,,We willen iets kleinschaligs en duurzaams, dichtbij de natuur", zeggen Olav en Clara, die nu nog in de aannemerij en zorgbranche werken. ,,Dat is iets anders dan zo veel mogelijk geld verdienen. We willen op deze manier de laatste twintig jaar samen iets te doen wat we leuk vinden.”

Volledig scherm Zo kan een glampingtent er van binnen uit zien. Voorzien van alle moderne gemakken. De zijkanten en het dak zijn van stevig tentdoek. © onbekend

Het oog viel in 2016 bij toeval op een voormalig veebedrijf aan de rand van Rucphen, prachtig gelegen op de grens van bos en weiland, met een omvang van ruim twee hectare. Het stel ging aan de slag met de voorbereidingen, allerlei gesprekken met banken, gemeente, Brabants Landschap en ook omwonenden volgden en uiteindelijk kreeg het glamping-idee zijn huidige vorm. Komende week wordt spannend, want woensdag buigt de raadscommissie ruimtelijke ordening zich over de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is om de glamping te verwezenlijken.

Volledig scherm Indeling van het glampingtterrein aan de Kerkstraat in Rucphen zoals dat woensdag 23 januari aan de raadscommissie ruimtelijke ordening wordt voorgelegd. In de gemeenteraadsvergadering van 6 februari valt het definitieve besluit. © Clara en Olav Arnold

Met name Brabants Landschap was een belangrijke adviseur als het gaat om de inrichting van het terrein. ,,Zij keken nadrukkelijk mee over wat hier past. Het is een overgangsgebied en daarom moeten er bijvoorbeeld doorkijkjes komen van bos naar weiland en planten we heel veel groen aan, waaronder fruitbomen.”

Amfibieënpoel

Olav en Clara hopen met de groenaanleg dit najaar te beginnen en dan in het voorjaar van 2020 met de inrichting van het terrein. De safaritenten oftewel lodges worden gemaakt van hout en stevig zeildoek en komen achteraan op het terrein te staan, aan de meest rustige kant, waar ook een amfibieënpoel is voorzien.

Quote Je creëert samen iets, je leert nieuwe mensen kennen, je werkt samen iets uit, daar krijg je veel energie van. Olav en Clara Arnold, Initiatiefnemers glamping Rucphen

Er zijn zienswijzen ingediend, maar dat hoort nou eenmaal bij Nederland, zeggen Olav en Clara. ,,Het is goed dat dat kan en mag. Nieuwe plannen hebben altijd impact op de omgeving. Wij krijgen van het project in ieder geval heel veel energie. Je creëert iets wat je samen bedenkt en uitwerkt, je leert nieuwe mensen kennen, dat is allemaal ontzettend leuk.”