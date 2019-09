Lucia uit Klundert is speciaal aangenomen om meer tijd en aandacht aan verpleeghuisbewoners te geven

ColSensati­on van start: ‘Dit jaar zelfs iemand op skeelers!’

10:30 ROOSENDAAL - Professioneler, meer deelnemers en hopelijk ook extra donatiegeld. ColSensation is dit jaar nog verder gegroeid, met 340 deelnemers die vrijdag wandelend, hardlopend of fietsend de Mont Ventoux op gaan. ColSensation is dit jaar voor de achtste keer.