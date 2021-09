Lucas voelt zich helemaal thuis in de snoezelkamer

ROOSENDAAL ,,Hier kan ik lekker luieren’', lachte de 12-jarige Lucas gisteravond. Lucas heeft het dan over de nieuwe snoezelkamer van zorg- en logeerhuis De Regenboog voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Lucas is al 7 jaar logeetje van de Regenboog en mocht daarom het lint doorknippen om de snoezelkamer te openen. Een beetje zenuwachtig was hij wel. ,,Maar ik heb goed geoefend met Jolanda’', lachte hij opgetogen. Lucas wed dan ook beloond met een applaus en een knuffel als cadeau.

Quote In de snoezelka­mer kunnen kinderen echt zichzelf zijn Jolanda Bredewolt, De Regenboog

Oprichtster Jolanda Bredewolt van de zorginstelling toonde zich erg ingenomen met de snoezelkamer: ,,Dit is een verrijking van ons zorghuis. In de snoezelkamer kunnen kinderen echt zichzelf zijn. Ze kunnen hier rusten, maar ook kunnen leren. Het is vooral een veilige ruimte. De behoefte aan een snoezelkamer was extra groot toen we een kindje van 5 jaar kregen dat niet kon lopen. Hier kan ze veilig kruipen. Op ontdekking naar de spiegel of de kussens met afbeeldingen.’'

Jolanda stáát op hygiëne in de kamer: ,,Je mag er niet met schoenen in en er mag ook niet gegeten of gedronken worden.’'

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Lucas knipt lintje door van snoezelkamer bij zorghuis De Regenboog. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

De snoezelkamer werd mogelijk gemaakt door vereniging De MontVenToppers. Deze vereniging ontstond in 2012 uit een vriendengroep die meedeed aan de ColSensation op de Mont Ventoux en heeft inmiddels ruim 60 leden. ,,We hebben als vrienden veel lol, maar we zetten ons vooral één of twee keer per jaar in voor een goed doel’', zeggen MontVenToppers-leden Sooy en Pirres.

,,Onze doelen zijn bij voorkeur jongeren en mobiliteit. Zo hielpen we iemand bijvoorbeeld aan een rolstoel en bezorgden we een kind met kanker een leuke dag. Via onze leden Marcus en Judith die twee zoontjes met stofwisselingsziekte hebben, kwamen we in contact met Jolanda’s dochter Laura. Zij vertelde over de behoefte aan een snoezelkamer. Een prima doel omdat we direct iets voor kinderen kunnen betekenen.’' Pirres en Sooy hebben met vrienden en hulp van lokale ondernemers de snoezelkamer eigenhandig gebouwd en ingericht.

Volledig scherm Lucas knipt lintje door voor opening snoezelkamer zorghuis De Regenboog © Pix4Profs/Moreno Molenaar