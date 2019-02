Lotte IJzenbrandt van basisschool Ziezo is voorleeskampioen 2019 van Roosendaal

,,Súperleuk!’ vindt Lotte het dat ze gewonnen heeft. ,,Ik heb heel veel geoefend voor mijn klasgenootjes’, vertelt ze.

Lotte las een fragment uit Indringers op Drakeneiland van Lydia Rood. ,,Dat boek had ik thuis nog ergens liggen in een hoekje. Ik had het ooit al eens gelezen. Voor de Voorleeswedstrijd wist ik zo snel geen ander boek. Toen ik het opnieuw las, leek het me meteen supergeschikt.’

Zestien basisscholen hebben een deelnemer bij de Roosendaalse Voorleeswedstrijd. De drie jongens zijn wel in de minderheid ten opzichte van de 13 meiden. Feddi Elbouazizi (11) van De Saffier en Sjoerd van Wesel (11) van De Kroevendonk zitten in het publiek toevallig vlak bij elkaar en moedigen elkaar aan. ,,Ik weet zeker dat er een jongen gaat winnen. We zullen die meiden is laten zien hoe het moet.”

Toch wint Lotte de kwartfinale in Roosendaal volgens de jury. Ze gaat naar de halve finale voor heel Brabant. De grote landelijke finale is op 22 mei met alle provinciewinnaars.

In de jury zaten Cindy Luijkx van Bibliotheek VANnU, Patrice van Veen van Verboden Rijk en Evi Adriaansen, Roosendaalse winnaar van 2018. De presentatie van de hele middag voorlezen was in handen van Len Copal, de directeur van Lettercircus Yo Yo.

De lokale finale van de voorleeskampioen voor het voortgezet onderwijs is vrijdagavond om 19.30 uur in de Bibliotheek VANnU op het Parrotia Podium in Roosendaal . De beste voorlezers van het Norbertus Gertrudis Mavo, Norbertus Gertrudis Lyceum, Jan Tinbergen College, Mencia Sandrode, Markland College Zevenbergen en Markland College Oudenbosch doen mee in die finale.