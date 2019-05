Loslaten van ballonnen mag nog in Halderberge, gebruik van lachgaspatronen is verboden

In steden als Amsterdam en Den Haag en nog eens zestig gemeenten is het laatste half jaar al een verbod ingesgteld voor het oplaten van (wens)ballonnen. Luchtballonen voor personenvervoer vallen buiten beschouwing. Critici mopperen al jaren dat ballonnen die in de natuur terecht komen schade toebrengen aan het milieu. Dieren kunnen bij het eten van ballonresten door verstikking om het leven komen. De resten dragen bij aan de plastic soep in de oceanen.

Ontmoediging

Halderberge houdt het bij de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij een ontmoedigingsbeleid en een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Progressief Halderberge en CDA vinden dat er bij feestelijkheden meer milieuvriendelijke alternatieven mogelijk zijn.

Het voorstel van dezelfde raadsfracties om het gebruik van lachgaspatronen te verbieden, kreeg ook steun van de VVD en raadslid Toos Ossenblok van Lokaal Halderberge. Daarmee was er een raadsmeerderheid, zodat op dit punt de APV wordt aangepast. Het gebruik is legaal, maar het massale gebruik en in combinatie met alcohol of andere middelen zorgt voor grote risico's. Bovendien zijn de patronen belastend voor het milieu vanwege het metaal. De capsules zijn gewoon te koop in winkels, want ze zijn van origine gemaakt om druk te zetten op slagroomspuiten. Het lachgas wordt echter steeds vaker gebruikt als partydrug. Gebruikers laten het gas in een ballonnetje stromen en inhaleren het vervolgens, waardoor ze in een lichte roes komen.

Mensentaal

Het CDA vroeg ook om een APV in gewone mensentaal. ,,De regels moeten voor iedereen goed leesbaar en begrijpelijk zijn en extra helderheid bieden‘’, aldus Simone Dirven (CDA). Daar waren burgemeester en wethouders het roerend mee eens. Bij de actuelisering van de APV, straks op de gemeentelijke website te vinden, wordt ambtelijk jargon zoveel mogelijk vermeden.

Protocol

Andere wijzigingsvoorstellen betoffen de ongewenste overlast van overnachtende chauffeurs in bepaalde gebieden van de gemeente. Na een paar toezeggingen van de gemeente werd hiervoor niet expliciet de APV gewijzigd. Ook voor het opstellen van een protocol met gevaarlijke honden is geen meerderheid te vinden.