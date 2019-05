Loopgroep rent van D-day strand in Frankrijk naar Nispen met bevrijdingsvuur, ’Geen vakantiereisje’

De hele ervaren loper Matthijsen waarschuwt voor de grote inspanningen tijdens de tocht. ,,De hardlopers lopen de 600 km in estafette dag en nacht. Het zwaarste is toch het goed rusten. Je komt tijdens die drie dagen bijna niet aan slapen toe. Het is zeker geen vakantiereisje, maar een hele zware tocht, waar we ons goed op voorbereiden. Met de hele team, drie busjes en drie campers gaan we binnenkort proefdraaien of alles goed geregeld is en goed doorloopt.”