'Lokale omroepen moeten het vooral van vrijwilligers hebben’

OUDENBOSCH - Met 67 vrijwilligers, aangestuurd door twee professionele krachten, wordt sinds anderhalf jaar de streekomroep Ons West-Brabant in de lucht gehouden. De organisatie nam deze week de nieuwe studioruimte in Oudenbosch in gebruik.

Bij de samenvoeging van vier lokale omroepen (Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en Zundert) tot één streekomroep zijn lang niet alle medewerkers mee gegaan. Zo is de tv-tak van de vroegere Halderbergse Omroep Stichting (HOS) meer dan gehalveerd. Cameraman/editor Maurice Buurstee uit Oud Gastel maakte de overstap niet. Sceptisch was hij over de toekomstplannen om de streekomroep van vrijwilligersorganisatie tot regionaal nieuwscentrum te verheffen. ,,We hebben jarenlang moeten sappelen en nu vliegen de euro's over tafel. Dat het allemaal professioneler moet, kan ik wel begrijpen. Maar om meteen met nieuwe, betaalde krachten te beginnen? Laat ze zich eerst eens bewijzen.‘’

Touwtrekken

Buurstee behoorde tot de laatste lichting vrijwilligers van Halderberge TV. ,,Bij de gemeentelijke herindeling gingen de drie plaatselijke omroepen al samen. Het touwtrekken om nieuwe apparatuur is toen eigenlijk al begonnen. Oud Gastel had al sinds 1988 een sterke televisie-afdeling, Oudenbosch was vooral bezig met radio maken vanuit de studio onder de basiliek. Tot een eenheid kwam het nooit.‘’

Quote Het was liefdewerk oud papier, maar wel met passie voor de club Maurice Buurstee, Oud-medewerker/bestuurslid Halderbergse Omroep Stichting

Buurstee stapte in het HOS-bestuur als pleitbezorger voor goede televisieprogramma's. ,,Onze uitzendigen werd goed bekeken. Zeker met carnaval, sinterklaas of KPJ-activiteiten. Adverteerders zagen er brood in. Alleen werden de behaalde inkomsten veelal in de radiotak gestopt. Om onze stem te laten horen, ben ik bestuurslid geworden. Maar dat bracht geen verandering in het wij en zij denken. Als twee eilandjes bleven we tv en radio maken. Gelukkig waren we filmfanaten, die alles met eigen camera's vastlegden. Het was liefdewerk oud papier, maar het gebeurde wel met passie voor de club. Ik vraag me af in hoeverre dat vol te houden is als een paar mensen wél betaald worden en de rest op vrijwillige basis klaar moet staan.‘’

Waardering

De 46-jarige Gastelaar filmt nog steeds bij voornamelijk plaatselijke evenementen. ,,De streekomroep moet keuzes maken uit activititeiten in vier gemeenten, dan komt Oud Gastel dus minder vaak in beeld. Carnaval, koningsdag of de triatlon zijn leuke evenementen om te blijven vastleggen. Ik zie mezelf niet terugkeren bij de streekomroep. Wat wij deden was kleinschalig, maar toch populair. Voor de registratie van het Gastelse Glazen Huis waren we bijvoorbeeld met een ploeg van elf man 48 uur in touw. Namen we vrij voor bij de baas, maar we kregen veel waardering.‘’