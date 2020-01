Lokaal sportakkoord voor Halderberge

Held schiet Brabander te hulp die huis verloor bij dramati­sche brand: biedt nieuwe woning aan

2 januari ROOSENDAAL - ,,Ik heb de eerste held van 2020 al ontmoet”, zegt wijkagent Mark Noordink over de man die een gratis onderkomen aanbiedt aan de eigenaar van de afgebrande woning in Wouwse Plantage. De ‘held’ las het dramatische verhaal over de woningbrand van woensdagavond in deze krant en had zo erg met de 48-jarige bewoner te doen, dat hij hem meteen te hulp schoot.