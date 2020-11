Lokaal messenverbod ‘niet nodig’, want Roosendaalse jeugd steekt niet

Tenminste, uit cijfers van de politie blijkt dat niet. In heel 2020 was er geen enkele jongere van 16 of jonger uit de gemeente Roosendaal betrokken bij een steekincident. Wel is er één keer ‘mogelijk’ een mes gebruikt bij een bedreiging door een minderjarige, die van school werd geschorst via HALT. ,,Vooralsnog wijkt Roosendaal positief af van de landelijke trends die in de pers worden verwoord”, concludeert Van Midden daaruit.