Lokaal Halderberge voert vernieuwing door in kandidatenlijst: Gisela van Beek lijsttrekker

Gastelaren vieren 111 uur carnaval op tomaat en komkommer

OUD GASTEL - Nu straatcarnaval er andermaal niet in zit, laten zes bekende Gastelaren zich gedurende carnaval opsluiten in een studio in 't Veerhuis. Zij houden een 111 uur duren ‘carnavals quarantaine marathon’ als alternatief voor het afgeblazen volksfeest.

18 januari