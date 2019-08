Logt krijgt alsnog antwoord op vragen Pagnevaart

Logt stelde vragen over de uitbreidingsplannen van Lidl aan de Professor Mulderslaan en hoe de wijkbewoners daar tegenaan keken. Het gemeentebestuur legt in een brief aan de VDG uit dat wijkbewoners in navolging van de pilot Hart voor de Zaak druk doende zijn een Samenstichting voor Pagnevaart in het leven te roepen. ,,Het rapport uit de provinciale polot wordt gezien als een wensenlijst van de buurtbewoners‘’, schrijven burgemeester en wethouders. ,,Met de Samenstichting kan op structurele basis overleg plaats vinden met de buurtbewoners. Voor destijds in het leven geroepen werkgroepen bestond onder buurtbewoners te weinig animo.‘’