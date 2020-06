Logistiek Platform Roosendaal: ‘Geen distributiecentrum op Philipsterrein’

Dat platform vergaderde deze week online met gemeenteraadsleden, het Rewin, het Sectorinstituut Transport en Logistiek en Transport en Logistiek Nederland over de gevolgen van de coronacrisis in Roosendaal.

China

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die de deelnemers aan de videoconference zien is de verschuiving van de maak-industrie van China, terug naar Europa. Dat is de manier om minder afhankelijk van China te worden en om het groeiend aantal logistieke bewegingen in te dammen. ,,Stel er zouden wat maakindustrieën op zoek naar een terrein, dat zou dat een mooie oplossing zijn", zegt voorzitter Sjel Wijngaards van het platform.

Volledig scherm A58 Logistics, artist impression van nieuw logistiek centrum in Roosendaal naast A58 en Go Stores. © BVR

Bovendien ziet het Logistiek Platform dat de gevolgen van de huidige crisis verschillen per type transport en logistiek. Wijngaards: ,,De impact varieert van extra bedrijfsdrukte in fresh logistics (groente, fruit, bloemen, red.) tot bijna volledige stilstand in de automotive logistiek.” Met dat laatste worden alle bedrijven bedoeld in de automobielbranche.

Impact Monitor

Tijdens de online meeting vertelde gemeenteraadslid Michael Yap (PvdA) dat hij het college van B en W heeft gevraagd een Corona Impact Monitor in te stellen. ,,Een monitor, een dashboard waarop alle gevolgen van de coronacrisis in beeld worden gebracht. De gemeente Roosendaal doet al veel voor de ondernemers, maar een economische barometer zoals in 2008 ontbreekt nog.” Het college heeft Yaps verzoek nog in behandeling.

Quote Linksom of rechtsom, we hebben arbeidsmi­gran­ten nodig. Bij bedrijven als DSV en Lidl gaan echt niet alleen Roosenda­lers werken Sjel Wijngaards, Logistiek Platform Roosendaal

In de Brabantse Impact Monitor - die drie keer per week verschijnt - staan alle gevolgen van de coronacrisis overzichtelijk gerangschikt. De impact op de Brabantse economie en brancheontwikkelingen, maar ook informatie over de actualiteit wereldwijd. Verder elke keer een update van de situatie in de horecam de maakindustrie, handel en vervoer et cetera. Plus het laatste nieuws uit de media en de (nood)maatregelen.

Migrantenbeleid

Ook zitten de ondernemers in de logistiek met smart te wachten op een migrantenbeleid van de gemeente. ,,Linksom of rechtsom, we hebben arbeidsmigranten nodig. Bij bedrijven als DSV en Lidl gaan echt niet alleen Roosendalers werken”, zegt Wijngaards. ,,We willen weten hoe de gemeente, hoe de regio met dit vraagstuk omgaat.”