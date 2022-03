Lof voor de late muzikale kerst in De Kring in Roosendaal

ROOSENDAAL - Kerst vieren in maart, kan gewoon als je kijkt naar schouwburg De Kring in Roosendaal. Hier wekte Jazz750 zaterdag met een echte kerstman en versierde kerstbomen tijdens een uitgesteld kerstmatinee de illusie dat het daadwerkelijk 26 december was.

Jazz750 brengt sinds 2018 traditioneel op tweede kerstmiddag in De Kring een jazzconcert. ,,In 2020 konden we de jazzmiddag nog via streaming presenteren’’, vertelt artistiek leider Ton van de Geijn van Jazz750. ,,Maar in 2021 was er niks meer. Ik vond het zonde van de 14 arrangementen die ik op kerststukken had gemaakt. Maar ook dat er niet gemusiceerd kon worden. Ik bedacht dat het ludiek zou zijn een uitgesteld kerstmatinee te geven. Directeur Jan-Hein Sloesen was meteen enthousiast!’’

Van de Geijn vond dat als je iets doet het goed moet gebeuren: ,,Theater is tenslotte illusie dus in plaats van mopperen gingen we positief aan de slag met alle kersttoeters erbij.’’ Het merendeel van het publiek kon de opzet waarderen.

Kerstman

Al tijdens de ontvangst door kerstman-directeur Sloesen klonk her en der onder de bezoekers spontaan ‘Vrolijk kerstmis’. Natuurlijk was het ook even wennen. Zelfs voor de kerstman: ,,Dit pak voelt nu extra warm. Sommige bezoekers denken dat we vooruit lopen. Maar we halen in en vieren dit jaar twee keer kerst.’’

Volledig scherm De kerstman tijdens het kerstmatinee van zaterdag: ,,Dit pak voelt nu extra warm." © Pix4Profs/Tonny Presser

George de Haan noemde de late kerstviering een uitdagende gebeurtenis. ,,Weer eens iets anders. Gewoon grappig initiatief. Maar het gaat in de eerste plaats om de muziek. Dat er vanmiddag kerstmuziek gespeeld wordt, had voor mij niet speciaal gehoeven.’’ Anneleen Roelevink wilde zich gewoon laten verrassen. ,,Ik ben op de eerste plaats blij dat het allemaal weer kan!’’ Roel Dubbelman bleef wat sceptisch: ,,Het past gewoon niet bij dit weer. Buiten bloesem en hier de kerstman. Een beetje raar.’’

Stille nacht

Raar of niet, de vele kerstnummers waren zo boeiend en werden zo prachtig vertolkt dat het vreemde gevoel vanzelf verdween. Ontroerend mooi klonk Stille Nacht door de piepjonge Yfke van Gaans en warm waren de vertolkingen van haar zus Sara en Rob van de Geijn. Toepasselijk was het slot ‘What a wonderful world’.