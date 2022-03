LIVE | Volg hier het BN DeStem Slotdebat, vanuit schouwburg De Kring

Bovenaan de pagina kun je de livestream van het debat volgen. In dit liveblog houden we je steeds op de hoogte van de highlights. Weet je nog niet wat je gaat stemmen? Onderaan de pagina kun je ook de BN DeStemhulp nog doen.



De opzet van het debat is in grote lijnen hetzelfde als vorige keer: in plaats van een statisch gesprek achter tafels, gaan twee lijsttrekkers figuurlijk de boksring met elkaar in. Collega-politici kijken toe en mogen inbreken door een van hun twee ballonnen lek te prikken. Geen ballonnen betekent geen interruptie meer.



De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Gespreksleider is Jan-Hein Sloesen.