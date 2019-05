LIVE | Ramvolle tribune bij rechtszaak tegen verdachten kluisjesroof Oudenbosch

De twee verdachten Agron K. en Henri van W. uit Roosendaal en Etten-Leur zitten al sinds april in voorarrest en ontkennen dat ze schuldig zijn. Ze worden ervan verdacht dat ze de twee daadwerkelijke rovers hebben geholpen. Ze zouden de deur hebben opengezet en het alarm uitgezet. De overvallers konden daardoor zeker 24 uur binnen in het filiaal zitten. De twee verdachte rovers zitten sinds de overval in Turkije en Kroatië.