Litouwse winkeldievegge (30) na vluchtpoging opgepakt in Roosendaal

'Re­tro-feest’met eerste Foute Party in Rucphen

11:23 RUCPHEN - Op de posters staat de naam Fout XXL, maar Berry Daamen is helemaal niet bang om het gewoon de eerste Foute Party te noemen. Wel zo duidelijk, want het retro-feest op zaterdag 2 november in Rucphen voldoet in alle opzichten aan die populaire aanduiding. Het speelt met acts als Chipz en Mental Theo in op het jeugdsentiment van de mensen die in de jaren negentig en rond de eeuwwisseling jong waren.