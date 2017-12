Lions Club strikt zangeres Maan voor tweede editie Concert at Wouw

Islamgeleerde uit Oudenbosch te dement voor proces verkrachting stiefkind

11:22 BREDA/OUDENBOSCH - Een islamitische schriftgeleerde uit Oudenbosch is te dement om te worden vervolgd voor de herhaaldelijke verkrachting van één van zijn stiefkinderen, een meisje van 10 jaar oud. Hij zou niet begrijpen waar het onderzoek over gaat. De strafzaak is daarom maandag in de rechtbank in Breda afgekapt zonder dat inhoudelijk over de zaak is gesproken.