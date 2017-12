Lionel Kole nieuwe directeur De Steiger in Stampersgat

Lionel Kole (38) woont in Middelburg. Hij is momenteel werkzaam als zelfstandig consultant bij Educ Advies en heeft eerder als leerkracht op de Archipel Scholen en als docent op de Hogeschool Rotterdam gewerkt. Als educatief ontwikkelaar en consultant bij School aan Zet heeft de Zeeuw een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zeer zwakke scholen. Hij heeft diverse publicaties over onder meer rekenmethodes op zijn naam staan.