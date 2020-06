Lintjesregen viel al, nu nog opspelden; Rucphen en Halderberge doen het volgende week

Hier komt de nieuwe daklozenop­vang in Roosendaal

11:00 ROOSENDAAL - De stichting We All Care 4 You gaat in het pand Brugstraat 78 in Roosendaal acht daklozen onderbrengen. Daar is al overeenstemming over bereikt met de (particuliere) eigenaar. De stichting is nu op zoek naar spulletjes om de acht wooneenheden in te richten.