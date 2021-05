Lintjes zitten bij Rien Vermunt (70) in de familie: ‘Eigenlijk kon ik niet achterblijven’

Het verenigingsleven is hem met de paplepel ingegoten. Vader Vermunt was een echte harmonieman in Standdaarbuiten en nam de jonge Rien op sleeptouw bij inzamelingsacties. Dat hij daar later zelf verantwoordelijk voor zou worden bij de harmonie - weliswaar in Rucphen - stond dus in de sterren geschreven.

Als hij in Rucphen komt wonen, ruilt hij de klarinet in voor de schuiftrombone om in de met vrienden opgerichte carnavalsband De Leutlappen te gaan spelen. ,,En op dat moment kwam de harmonie hier, NEO, in een flow terecht. Ze hadden wat jeugd nodig, toen ben ik erbij gekomen.”

Discussies oplossen aan de bar

Twintig jaar is hij lid, maar de trombone gaat al eerder aan de wilgen. ,,De stukken werden te moeilijk voor me.” De financiële stukken kennen voor hem als penningmeester daarentegen géén geheimen. Vermunt maakt van zijn beroep zijn hobby. ,,Ik ben 45 jaar administrateur geweest bij de Citroën-dealer, dus het penningmeesterschap paste wel bij me. En als ik ja zeg, ga ik er ook helemaal voor.”

Ook bij tennisvereniging De Bocht neemt hij de rol van penningmeester op zich. Hoogtepunt is het gloednieuwe paviljoen dat onder zijn bewind wordt gerealiseerd. ,,Daar hebben we hard voor moeten sparen, maar het lukte. In vier à vijf jaar tijd hebben we het hele park gerenoveerd”, zegt hij trots. ,,Het grote voordeel dat ik altijd heb gehad, was dat er medebestuursleden waren die er ook vól voor gingen. En het was gewoon gezellig. Felle discussies werden aan de bar opgelost. Mede daardoor heb ik het zo lang volgehouden.”

De Ketsers

Hij stopt bij beide clubs om plaats te maken voor vers bloed, maar rolt pardoes jeu-de-boulesclub De Ketsers in. Weer als penningmeester. ,,Tja, ik vond eigenlijk dat ik wel genoeg gedaan had”, klinkt het met een knipoog. ,,Maar ja, ik ken half Rucphen en de boulesbaan ligt hier om de hoek. Toen ik eens langsliep, kreeg ik te horen: ‘gij mot er ok bij komme’. Ik kon er niet onderuit, haha. Maar ik doe het graag.”

Of hij het lintje zag aankomen? ,,Nou, m'n vrouw was ineens eerder op dan ik en zei dat ik betere kleren aan moest, me moest scheren. Dat was wel opvallend. Maar toen de burgemeester voor de deur stond, wist ik wel hoe laat het was. Ik sta niet graag op de voorgrond, maar nu ik 'm heb, ben ik er wel heel trots op.”