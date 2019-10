Lintjes voor de boegbeelden van de Nispense heem

Dat gebeurde aan het einde van een lezing in dorpshuis Nisipa over Nispen in de Tweede Wereldoorlog. Zij kregen de versierselen onder andere vanwege hun jarenlange inzet voor de heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen.

Heem, molen en buurthuis

Zo is Inge Aerden (47) al jaren actief als secretaris bij de heemkundekring. Daarbij geeft ze vaak tekst en uitleg tijdens de Molendagen en de Monumentendagen. Maar Aerden doet meer in Nispen. Zo is ze secretaris bij dorpshuis Nisipa, in die hoedanigheid schuift Aerden ook regelmatig aan bij het voorzittersoverleg van alle Roosendaalse dorpshuizen.

Daarnaast is ze sinds 2007 secretaris van Cultureel Nispen, collecteert ze voor het KWF en verzorgt ze het clubblad van de vrouwentak van NSV. Verder is Aerden ook verantwoordelijk van de molen van Aerden, ze is de dochter van de vroegere molenaar.

Heem, kerk en politiek

René Leijdekkers (67) is ook erg actief in de Nispense heemkundekring. Hij was een van de oprichters van die club en sinds 2011 voorzitter. Binnen die club is Leijdekkers veel bezig met archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van het dorp.

Verder speelt Leijdekkers een grote rol binnen de parochie H. Maria Hemelvaart in Nispen, waar hij ook een bestuursfunctie bekleedde. Leijdekkers is in die rol nauw betrokken bij het onderhoud aan de Nispense kerk, maar ook van het pastoraal centrum. Tot slot is Leijdekkers ook actief binnen politieke partij Roosendaalse Lijst.