Lintje voor Marjan van de Lindeloof

Zij kreeg de koninklijke onderscheiding vrijdagmiddag in De Kwast uit handen van loco- burgemeester Martien de Bruijn. Marjan van de Lindeloof is iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de medemens, zo zei hij. ,,Ze is de drijvende kracht achter de jaarlijkse vakantieweek van het Rode Kruis, is een heel jaar in de weer met het op touw zetten van activiteiten om geld bij elkaar te krijgen om zo de deelnamekosten te verlagen."