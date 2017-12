Lintje voor Karel Bartelen van Gastels Fanfare

Bartelen was van 1975 tot 1987 bestuurslid van de KPJ Oud Gastel. In 1985 sloot hij zich aan bij de Gastelse afdeling van de PvdA. Tien jaar was hij bestuurslid, waarin de fusie met de andere afdelingen tot stand kwam en uiteindelijk Progressief Halderberge is ontstaan. Bij de carnavalsstichting De Vastelaovedzotte was Bartelen elf jaar voorzitter. Bij zijn komst in 1995 was het volksfeest in Oud Gastel haast ter ziele, elf jaar later stond carnaval weer als een huis. In 2007 werd hij aangesteld tot voorzitter van de Gastels Fanfare, waar hij het jeugdbeleid uitstippelt en Amusant Gastels organiseert.