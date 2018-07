Linksom over de rotonde en crossen op het parkeerterrein; politie pakt overlast De Stok aan

ROOSENDAAL - Vier rijbewijzen ingenomen, twee boetes voor het rijden zonder rijbewijs, crossen op een parkeerterrein, te hard rijden over straat en linksom de rotonde nemen. Dat is de uitkomst van een avondje controleren om en nabij De Stok in Roosendaal, waar jeugd met auto's al langer voor overlast zorgt.

Mensen uit de omgeving klagen al enige tijd bij de politie over de grote overlast van groepen jongeren die voor gevaarlijke situaties zorgen bij De Stok in Roosendaal. Daarom heeft de politie besloten om deze plek vaker te controleren. Gezien de opbrengst van zaterdagavond is dat ook nodig.

Rokende banden

Het begon allemaal met een 26-jarige automobilist uit Roosendaal die met zijn auto over het parkeerterrein scheurde. Hij reed op hoge snelheid, krap langs de geparkeerde auto's. Het leek daarbij vooral sport te zijn om zoveel mogelijk rook van zijn banden te laten komen. Dat lukte aardig, het parkeerterrein stond blauw van de rook. De politie heeft het rijbewijs van deze man ingenomen.

Vervolgens kwamen twee auto's op hoge snelheid de parkeerplaats op rijden. Ook nu kwam de rook van de banden, volgens de politie. Een van de bestuurders liet daarna op het terrein een vrouw in zijn auto rijden, maar zij had helemaal geen rijbewijs. Zij kreeg daarom een boete voor het rijden zonder rijbewijs. De twee bestuurders van 23 en 24 jaar uit, mochten vanwege hun rijgedrag hun rijbewijzen meteen inleveren.

770 euro boete en rijontzegging

Daarmee was de controle verre van gedaan. Op de Wouwsebaan zag de politie een auto rijden die een snelheid haalde van 100 kilometer per uur. Op deze weg is 50 kilometer per uur het maximum en dus mocht ook deze 26-jarige Roosendaler zijn rijbewijs bij de politie achterlaten. Daarnaast kreeg hij meteen een boete voor 770 euro en een rijontzegging van twee maanden.

Terug op De Stok was het weer raak. Een man die net vier maanden zijn rijbewijs had, wilde een 18-jarige vrouw uitleggen hoe zij auto moest rijden. Zij had zelf geen rijbewijs, maar heeft wel over het terrein gereden. Ook deze vrouw kreeg een boeten voor rijden zonder rijbewijs.

Rotonde linksom

De laatste overtreding van was 'de klap op de vuurpijl' voor agenten. Een 18-jarige man uit Ruchpen reed linksom over een rotonde en daarna ook nog eens 30 kilometer per uur te hard over de snelweg. Hij kreeg een dubbele bekeuring voor zijn rijgedrag. Hij heeft zijn rijbewijs pas twee maanden geleden gehaald.