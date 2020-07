Lindenlaan Arboretum wordt ‘pad van herinnering’

OUDENBOSCH - De Lindenlaan in het Arboretum Oudenbosch is behalve een groen pareltje in de botanische tuin ook een pad met herinneringen.

Het Arboretum kiest jaarlijks een thema voor het tuinenseizoen. Dit jaar is dat: religieus erfgoed, bomen van herinnering. Bij de zoektocht naar aanknopingspunten stuitten medewerkers van het Arboretum op twee verhalen uit het verleden.

De eerste ‘herinnering’ dateert uit 1897 toen in de laan een processie werd gehouden. Het wegje liep toen van de kapel van Saint Louis naar Albano en was omzoomd door paardenkastanjes.

Bijna vijftig jaar later is het lindenlaantje de route, die 13.000 repatrianten bij hun terugkeer uit Duitsland aflegden op weg naar het Saint Louis-klooster dat vanaf mei 1945 was ingericht als repatriëringscentrum. Nederlanders uit de Arbeitseinsatz, maar ook SS-ers, Oostfrontsoldaten en collaborateurs keerden terug in eigen land. Ze werden eerste gescreend en in meerdere gevallen gevangen gezet.

Slechts een kleine groep Joodse overlevenden keerde langs deze weg ook terug uit de concentratiekampen. Eén van hen was Jules Schelvis, die in een interview met tv-journalist Rob Trip vertelde ‘na meer dan drie jaar gevangenschap in zeven concentratiekampen blij te zijn om voor het eerst voet op Nederlandse bodem te kunnen zetten in een plaatsje genaamd Oudenbosch.’

Een verslag van deze gebeurtenissen uit 1945 is later opgetekend in de heemboekjes van heemkundige kring Broeder Christophoor. Langs het pad waar Schelvis liep stonden toen paardenkastanjes, in het Arboretum zijn ze vervangen door lindenbomen. De Lindenlaan is inmiddels tot ‘pad van herinnering’ uitgeroepen.