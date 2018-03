Lijsttrekkersdebat Halderberge: iedereen kijkt naar de VVD

OUDENBOSCH - Alle ogen in Halderberge zijn gericht op de VVD. Dat bleek tijdens het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met BN DeStem.

Het huidige college wil net als vier jaar geleden graag samen verder. De liberalen, nu de derde partij, lijken op voorhand de enigen die roet in het eten kunnen gooien. De 121 bezoekers, waarvan veruit de meesten al bij een partij zijn aangesloten, praten tijdens de pauze bij de koffie dan ook met name over het optreden van VVD-leider Melisse - 'de man van die grote billboards, die in het echt ook best groot blijkt', aldus hijzelf.

Scheepsrecht

Melisse hoopt op drie keer scheepsrecht na twee periodes in de oppositie. Na afloop van het debat sprak hij uit na 21 maart dolgraag een coalitie met Lokaal Halderberge en CDA te vormen. ,,De programma's lijken voor 75 procent op elkaar. We hebben de afgelopen raadsperiode het college vaak gesteund, maar zijn ook kritisch gebleven. Wij kunnen ambitie toevoegen aan het huidige beleid.''

Kier

Die kritische houding zorgde er vier jaar geleden juist voor dat de VVD tot de oppositie veroordeeld werd. Lokaal Halderberge en CDA wilden destijds niet met Melisse in zee vanwege de 'toon' van oppositie voeren, die niet van een constructieve houding zou getuigen. CDA-leider Paantjens zet nu de deur op een kier ,,We willen graag verder op de ingeslagen weg, maar we staan er heel open in. Wij sluiten niemand uit.''

Hangijzers

Het debat gaf dan ook weinig aanleiding tot zulke praktijken. Over hete hangijzers uit de vorige raadsperiode, zoals de verdeling van statushouders over de kernen, blijken de zes partijen het in grote lijnen met elkaar eens. De afname van het aantal asielaanvragen, nu de vluchtelingencrisis over zijn hoogtepunt heen is, biedt volgens alle lijsttrekkers ruimte om bij Woonkwartier aan te dringen op een betere spreiding.

Rustdag

Of winkels op alle feestdagen open mogen, dat blijft wat meer een principekwestie. Daarin kiezen alleen de VVD en WOS voor de kant van de vrije marktwerking, de anderen zien geen aanleiding winkeltijden op feestdagen verder te verruimen. Momenteel moeten winkels alleen in Halderberge op eerste Paasdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten blijven.

Gert Logt (VDG): ,,We hebben hard gestreden voor één rustdag in de week, of je nu joods, christelijk of islamitisch bent, laten we dat niet weggooien. Bovendien betekent langer open niet dat je ook meer omzet binnenhaalt.''

Afval

Ook een proef met omgekeerd afval inzamelen - waarbij alleen het restafval niet wordt opgehaald maar door bewoners zelf naar een container moet worden gebracht - zou een splijtzwam kunnen zijn. WOS en Progressief Halderberge zien graag dat de gemeente daarmee, mogelijk op kleine schaal, een pilot start. CDA vindt het onderwerp te belangrijk om mee te experimenteren en vindt daarmee weerklank bij de VVD, die bang is dat zo'n proef tot nog meer zwerfafval leidt.

Sabotage