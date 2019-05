Ligt er een bom onder de rechtszaak rond de kluisjesroof?

VideoOUDENBOSCH - De advocaten van de twee verdachten van de kluisjesroof in Oudenbosch vinden dat er een bom ligt onder het strafproces. De geruchtmakende zaak tegen hun cliënten is door de rechtbank in Breda aangehouden tot 11 juni. Dat gebeurde dinsdag toen op zitting bleek dat bange familieleden van de mannen niet zijn benaderd door gedupeerde boeven die gestolen kostbaarheden kwamen opeisen, zoals ze wel dachten. Het waren undercoveragenten.