LIFE en Arboretum omarmen elkaar tijdens Lichtkunstfestival Halderberge

Drugslab gevonden in bedrijfs­loods Roosendaal, verhuurder vertrouwde het al niet

29 september ROOSENDAAL - In een bedrijfsloods aan de Spoorstraat in Roosendaal is vrijdagmiddag een klein drugslab aangetroffen. Dat gebeurde nadat de verhuurster in de gaten kreeg dat er zich in één van de bedrijfsunits mogelijk 'onoorbare zaken' zou afspelen. Ze waarschuwde de politie die snel ter plekke kwam.