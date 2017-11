Liesbeth runt Joepie in Breda én Vrouwenhof in Roosendaal nu alleen

Marten Boersma was hét gezicht van buitenspeeltuin Vrouwenhof. Hij overleed onverwachts. ,,Heftig, maar de zaken gaan wel door.''

In 1999 begonnen Liesbeth en Marten aan de Terheijdenseweg in Breda met binnenspeeltuin Joepie: ,,Wij waren een van de eersten. Het loopt prima, al is de concurrentie toegenomen. Een jaar of tien terug wilde de gemeente Roosendaal van het beheer van Vrouwenhof af. Toen zijn wij daar ingesprongen. Buitenspeeltuin Vrouwenhof is een begrip in Roosendaal. Het is een prachtige groene plek in het centrum waar kinderen kunnen spelen en ouders gezellig kunnen vertoeven.''

In Roosendaal was Marten hét gezicht van de speeltuin. ,,Als we door Roosendaal liepen, werd hij altijd door kinderen begroet met 'Hallo, meneer van de speeltuin!'

Tot Marten compleet onverwacht overleed. ,,Dat was heftig en het is moeilijk om dat verlies te verwerken. Maar de zaken gaan wel door. Gelukkig zijn er twee goede bedrijfsleiders en steunt het personeel me enorm. Daardoor kan ik soms wat afstand nemen en er zijn voor onze twee kinderen.''

Bij Joepie is er in de loop der jaren veel veranderd: ,,Tegenwoordig vragen gasten meer. Daar voldoen we graag aan: van halal producten tot nieuwe speeltoestellen.''