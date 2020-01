Liefdesverhalen gezocht: hoe heb jij je lover ontmoet?

Man verliest bewustzijn door zware mishande­ling na uitgaans­avond in Roosendaal, verdachte aangehou­den

11:08 ROOSENDAAL - Na een avond uit in de nacht van vrijdag op zaterdag is een 21-jarige man uit Roosendaal flink mishandeld. Hierdoor raakte hij buiten bewustzijn. Dit gebeurde rond 04.30 uur in het horecagebied op de Bloemenmarkt in Roosendaal. Een 25-jarige verdachte is aangehouden.