Liefdesbrief aan Roosendaal op 't Priense Swaree

Dat is natuurlijk niet zo gek, met een carnavalsmotto als 'Da's mijn stadje', in het jaar dat Roosendaal 750 jaar bestaat. Leut en liefde vallen altijd mooi samen op 't Priense Swaree, maar dit jaar nog iets meer dan anders. Dat begon al met het stille eerbetoon aan de in november overleden slagwerker Edwin Koning, dat menigeen een brok in de keel bezorgde. Zijn plaats achter percussie bleef leeg, de indianentooi die hij altijd droeg lag de hele show lang op de conga's. Een staande ovatie was er voor de afzwaaiende regisseur Bert Mathijssen. De 'kleine, maar o zo grote man', draagt na 26 aan de regieknoppen het stokje over aan Jeroen Schrauwen, dit jaar op het podium als een van de leden van Tullepedivo. Staande ovaties waren er wel meer, vooral ook voor oud-prins Jan Mol, met 92 jaar de oudste deelnemer aan 't Swaree ooit, die samen met burgemeester Jac Niederer en verschillende oud-prinsen de Roosendaalse hymne 'Mijn stadje' zong. Het was de eerste keer dat een Roosendaals burgemeester ook actief deelnemer is aan 't Swaree. Hij sloot zijn optreden af met een warme omhelzing van het hoogbejaarde leut-ikoon Mol.