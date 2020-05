Lief en leed delen mag weer bij 't Stoofje

OUDENBOSCH - Als het ergens moeilijk was om de deur gedurende twee maanden op slot te houden dan was het wel bij 't Stoofje. Het ontmoetingshuis in Oudenbosch moet het niet hebben van drempels of al te strikte regeltjes.

,,Anderzijds waken we natuurlijk wel over de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers‘’, maakt Ellen Verhees snel duidelijk. Sinds 1 maart coördineert ze samen Yvonne Raats de activiteiten van 't Stoofje, een plek waar altijd wat te doen is. ,,Alleen nog geen twee weken later moesten we onze activiteiten stil leggen en was de vrije inloop niet meer mogelijk. Dat maakte het voor mij wel een bijzondere start.‘’

Warme jas

Voor Ellen was 't Stoofje niet helemaal nieuw. Ze draaide eerder al geruime tijd mee als vrijwilliger, kreeg een baan als trajectbegeleider bij het Werkplein maar keert nu weer terug in 't Stoofje. ,,Het voelt als een warme jas, zelfs in coronatijd.‘’ Yvonne loopt iets langer mee in. De tussenliggende maanden hielden de twee via appen en beeldbellen toch contact met trouwe bezoekers. ,,Een praatje op gepaste afstand aan de deur kon ook.’’

Quote Daar hoort ook wel eens een arm over een schouder bij. Dat kan nu niet. Yvonne Raats, Activiteitencoördinator 't Stoofje

Samen hebben ze voorbereidingen getroffen om de vrije inloop vanaf deze week weer mogelijk te maken. ,,Dat doen we enerzijds door bijvoorbeeld in de winkel met tweedehands spullen een routing aan te brengen en minder stoelen rond de praattafels te zetten. Anderzijds willen we de warmte en knusheid, die 't Stoofje zo kenmerkt, niet verliezen‘’, legt Yvonne uit, ,,In onze huiskamers wordt veel lief en leed gedeeld. Daar hoort ook wel eens een arm over een schouder bij, dat kan nu niet. De tijd moet uitwijzen hoe daar het beste mee om te gaan.’’

Respecteren

Zo geldt het ook voor de activiteiten. Alles meteen herstarten kan niet. De inloop komt rustig op gang. Dankzij het mooie weer kan iedereen aan de grote tuintafel zitten. Prettige bijkomstigheid is dat de muren van de drie pandjes waar 't Stoofje de huiskamer, meditatieruimte en cursushuis in heeft, ruim een jaar geleden zijn uitgebroken. Ellen: ,,De anderhalvemeter is nu makkelijker aan te houden. En het zal niet onmiddellijk storm lopen. Van de vijftig vrijwilligers zijn er genoeg, die niet meteen weer actief zijn. Dat respecteren we. Zoals ook niet iedereen de winkel in zal gaan. Daar mogen maximaal vier mensen tegelijk binnen. Het is niet ‘des Stoofjes’, maar we zullen er alles aan doen om weer het ontmoetingshuis te zijn, waar iedereen zich thuis mag voelen.‘’