Liebau wil buurtbewoners Wouwseweg ‘iets moois terug geven’

Bokser Luuk Elzinga geeft clinic aan Oekraïense vluchtelin­gen: ‘You are not a lantaarn­paal’

ROOSENDAAL - ,,Move, move! You are not a lantaarnpaal!’’ De energie spat ervan af bij de boksclinic die bokser Luuk Elzinga uit Steenbergen aan een kleine groep Oekraïense vluchtelingen geeft.

17 mei