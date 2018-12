Lichte stijging van huisuitzettingen in Roosendaal: 'Maar het valt nog steeds erg mee’

Veilig en vrolijk over de hindernis­sen van de eerste Gastelse Obstacle Run

14 december OUD GASTEL - De Pekkercross is dood, leve de Gastelse Obstacle Run. In het Gastelse bos en weilanden rondom de Blankershove-vijver wordt de laatste dagen volop gebouwd aan de hindernissen voor het nieuwe evenement. Succes is bij voorbaat gegarandeerd, want de eerste editie op zondag 16 december is met vierhonderd deelnemers meteen uitverkocht.