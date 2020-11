Licht op de televisietoren van Roosendaal

Dus diende Klaver in november 2017 een motie in waarin het college van B en W verzocht ervoor te zorgen dat gedurende het hele jubileumjaar 2018 op de Philipsschoorsteen een gloeilamp en op de televisietoren de Roos van Roosendaal zichtbaar zou zijn. De motie werd aangenomen. De uitvoering was nog niet zo eenvoudig want de toren is niet van de gemeente maar van telecombedrijf Cellnex. Maar het lukte wel. Niet het hele jaar, maar de Roos is te zien geweest.



Dat smaakt naar meer, dacht Paul Klaver. In januari van dit jaar vroeg hij aan wethouder Cees Lok (VVD) of het mogelijk is de Roos van Roosendaal opnieuw op de toren te projecteren. Permanent of tijdelijk. Wat blijkt? Het gemeentebestuur heeft inmiddels gesproken met Cellnex en met Groenhuysen. Het blijkt goed mogelijk te zijn de toren te gebruiken als projectiescherm. Sterker nog, de benodigde apparatuur, zoals een krachtige projector, worden aangeschaft. Die zou dan op het dak van De Brink, een pand van Groenhuysen, moeten worden gemonteerd.