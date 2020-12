Levi (14) grijpt hoofdrol in Efteling-film bij zijn acteerdebuut: ‘Een enorme verrassing!’

Parkeerter­rein op De Stok zou weleens te klein kunnen worden, denkt VVD Roosendaal

13 december ROOSENDAAL - Natuurlijk is het grote terrein voor de Indoor Skydive op Leisurepark De Stok in Roosendaal vooral een parkeerterrein. Andere mensen kennen het wellicht als opstapplaats voor reizen met de touringcar of als het terrein waar lesauto's stoppen en optrekken.