'Leverancier van rugbytalent' viert veertigste verjaardag

ROOSENDAAL - Een springkussen, familie- en profwedstrijden, prijsuitreikingen. De Roosendaalse rugbyclub RCC Bekaro vierde zaterdag het einde van het seizoen. Dit jaar met een extra feestelijk randje, het was namelijk die dag exact veertig jaar geleden dat de club werd opgericht. Daarom was burgemeester Jacques Niederer ook van de partij, om de beelden uit te reiken.

"Wij zijn als combinatie veertig jaar geleden ontstaan door een fusie van RC De Centaur en het team van de Korps Commando Troepen", zegt voorzitter van de club Jeroen van den Beemt. "Om dat te vieren hebben we de burgemeester meegebracht en wat vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Eentje daarvan is Julius Breinburg, een van de initiators van de combinatieclub en heel bekend in Roosendaal. Een soort legende, iedereen die van mijn leeftijd is en rugby in Roosendaal heeft gespeeld kent hem wel."

Toch was Breinburg niet helemaal zeker of hij eerst wel zou komen. "Als ik ga, ga ik 's middags, want dan zijn mijn maten er, dacht ik toen", zegt Breinburg. "'Misschien is het leuk als je eerder komt', werd er toen gezegd, dus toen wist ik al dat er iets was. Uiteindelijk werd ik dus naar voren geroepen om de burgemeester een hand te geven."

Op de vraag hoe de rugbyclub anno 2018 is, steekt Breinburg zijn mening niet onder stoelen of banken. "Ik vind het jammer dat het zo afgezakt is. We zijn de ereklasse uit en als je in de sportwereld zit heb je die competitiedrang nodig. 'Ik baal ervan dat jij op mijn plek zit', zo moet je dan denken. Nu die concurrentie weg is, is de competitiedrang dat ook. Al onze goede spelers gaan weg, het lijkt wel alsof we leverancier zijn van rugbytalent."