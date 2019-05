Levensgevaarlijke vluchtpoging van man uit Schijf (34) mislukt

Passende plek voor oorlogsmo­nu­ment­je in Zegge

27 mei ZEGGE - Dat ze een passende locatie voor hun Zegse oorlogsmonument hebben, daarover bestaat bij Piet van den Oever en Jan Vergouwen geen twijfel. Ook is er een ontwerp en in zelfs in de vier zwart granieten platen waarin de opschriften komen is al voorzien. ,,We zijn blij dat het goed ontvangen is’’, zegt Vergouwen nadat ze hun maquette het afgelopen weekeinde toonden op de braderie.