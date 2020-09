Levende boeken vertellen verhalen over nonnenklooster Sint Anna

In een human library vertellen mensen hun levensverhaal of ervaringen. De bieb koos voor verhalen op en rond onderwijsinstituut Sint Anna, waar de zusters franciscanessen les gaven. Eerder dit jaar werd een oproep gedaan om herinneringen op te halen aan de tijd dat zusters onderwijs gaven en pensionaat was voor schipperskinderen. Behalve de verhalen aan tafeltjes in de voormalige kapel van Sint Anna is er in de bibliotheek zelf een unieke foto-expositie over het leven in het zusterklooster van Oudenbosch. Ook de belevenistafel is gevuld met beeldmateriaal.

Leermonument

Volgens coördinator Anky Brouwers van bibliotheek West-Brabant is het thema van de Monumentendag aanleiding geweest voor de ‘levende boeken’. ,,Het thema is leermonument. Wij zijn nu nog gehuisvest in een voor Oudenbosch belangrijk leermonument namelijk het Sint Annacomplex. De zusters zijn hier in 1994 vertrokken. Nog dertien van hen wonen even verderop in de Franciscuslaan. Omdat ook wij weldra wegtrekken naar het cultuurcluster Saint Louis vonden we dit een goed moment om alvast een beetje afscheid te nemen van deze historisch plek in het religieus erfgoed Oudenbosch.‘’

Vijf verhalenvertellers doen zaterdag hun verhaal. Anky Brouwers: ,,Bijzonder is dat daar zuster Vita bij is. Zij is nu 74 en vanaf haar hele leven stond in het teken van Sint Anna. Ze is missiezuster in Kenia geweest en uiteindelijk hier weer terug gekeerd. Overigens bestaat de congregatie in Kenia uit wel tweehonderd, vooral jonge zusters.‘’

Schipperskind

Daarnaast vertelt Thea Fillekers uit Schiedam hoe ze zeven jaar met haar oudes en broers en zussen zomervakantie vierde in het klooster. Wijnhandelaar Kees van Spaandonk was directe buurman van de zusters en zijn tante Isabelle woonde in het klooster. Ook ‘schipperskind’ Angelique Weterings en Constance Kerremans, die eveneens intern zat, delen hun memoires aan tafel.

De verhalen zijn gebundeld in een e-boek, wat in november wordt gepubliceerd. Zaterdag 12 september doen de meeste vertellers het dus live. De human library is van 10.30 tot 12.30 uur.

Wie wil komen luisteren kan het beste mailen: oudenbosch@bibliotheekwb.nl