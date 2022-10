Leven van Jessica Hagenaars draaide 180 graden door ziekte van zoontje

met video Explosie in Roosendaal schrikt buurt op, vorige week ander huis beschoten: ‘Het wordt er hier niet veiliger op’

ROOSENDAAL - Bewoners van de Roosendaalse wijk Kroeven zijn vannacht opgeschrikt door een forse explosie in de Van der Nootlaan. Afgelopen week was het ook al raak in de straat, toen een woning werd beschoten.

3 oktober