Leven van de zon, maar hoe lang nog? Stroomnet kan toevloed aan zonnepanelen nauwelijks meer aan

Russische Inna over uitblijven verwacht statement Poetin: ‘Oost-Europeanen houden meer van verrassin­gen’

HOEVEN - De ogen van de wereld waren vandaag gericht op Poetin, die in Moskou zijn langverwachte speech hield op de Dag van de Overwinning. Zou hij wel of niet de oorlog verklaren aan Oekraïne, of een algehele mobilisatie afkondigen? ,,Zo dom is hij niet", zegt de Russische Inna Pertijs.

9 mei