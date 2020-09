Leven als God in Brabant in Stampersgatse kerk

STAMPERSGAT - De kogel is door de kerk. In Stampersgat haast letterlijk, want in het voormalig gebedshuis komen 22 huurappartementen. Rondom de kerk verrijzen nog eens vier woningen; twee twee-onder-een-kappers. Eigenaar Adrie Kuijstermans is alvast enthousiast: ‘het wordt leven als God in Brabant.’

Ondernemer én religieus erfgoedliefhebber Kuijstermans kocht enkele jaren geleden zowel de kerk in zijn woonplaats Standdaarbuiten als in buurdorp Stampersgat. Daarna broedde hij in alle rust op plannen om de leegstaande kerkgebouwen een nieuwe bestemming te geven. ,,Bij de gemeente Moerdijk krijg ik tot dusverre weinig aansluiting dus in mijn eigen dorp wil het niet zo vlotten. In Stampersgat probeerden we het aanvankelijk met zorgappartementen. Toen daar geen geschikte partij voor te vinden was, legden we de kerk weer op de tekentafel.‘’

Architect Maaike Westinga ging opnieuw aan de slag met als resultaat 22 appartementen variërend van 60 tot 118 vierkante meter in drie bouwlagen. Van toren tot oksaal en van sacristie tot het middenschip: elke vierkante meter kerk wordt benut. Kuijstermans: ,,Iets meer appartementen dan toen we aan een woonzorgcomplex dachten. In een woonkerk heb je veel minder openbare ruimte nodig. In de toren komt trappenhuis annex lift.‘’

Betere oplossing

Ook de plannen aan de Havenstraat naast de kerk zijn gewijzigd. Van een bouwblok met negen appartementen komen er dus vier grondgebonden woningen. ,,De appartementen stonden te dicht op het voormalig kloosterhuis. Ik vond het zelf ook te volumineus. Dit is voor alle partijen een betere oplossing.‘’

Kuijstermans sprak er al met de Samenstichting Stampersgat over. Bestuurslid William Vermunt noemt het een aanwinst voor het dorp, waar al zo lang geen nieuwbouw meer is gepleegd. ,,Nota bene hartje Stampersgat.‘’ Kuijstermans geeft de inwoners uit het dorp voorrang bij de verhuur. ,,De vier huizen gaan mogelijk in de verkoop.‘’

De bouwopdracht is uitgegaan naar het Nuenense bedrijf To Build. ,,We zijn gespecialiseerd in restauratie en verbouw van de meest uiteenlopende bouwwerken‘’, aldus Robert Jan Visser van To Build, ,,Een kerk is nieuw, maar des te groter de uitdaging.‘’ Als Kuijstermans groen licht van de gemeente gaat Visser meteen aan de slag. Het duo zet de vaart er in: ,,Kunnen we met kerst volgend jaar de sleutels uitdelen.‘’