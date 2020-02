Leutige Swaree voor 'het mooiste stadje van de wereld’

Buiten sporten Bij dit team móet het wel gezellig zijn: slechts drie dames komen uit het dorp zelf

8 februari HEERLE - Hardlopen, roeien, voetballen of skaten; bewegen in de buitenlucht is leuk en gezond. Ditmaal namen we een kijkje bij de training van het vrouwenteam van voetbalclub HSC’28 in Heerle. De club staat bovenaan de ranglijst op dit moment.