Leuren met brancard op Koninginnedag

In de rubriek Wie Wat Waar plaatsen we, in samenwerking met het West-Brabants Archief, elke week een foto uit de archieven van de vroegere BN DeStemfotografen Thom van Amsterdam en Ben Steffen. Het gaat om foto's uit heel West-Brabant die gedigitaliseerd worden door het West-Brabants Archief. Het is niet bekend waar de foto is gemaakt, wie er op de foto staan en bij welke gelegenheid de foto is genomen. Met hulp van u als lezer lukt het misschien wel om het verhaal achter de foto boven water te krijgen. Behalve in de krant, plaatsen we de foto's op onze Facebookpagina's. Denkt u iemand op de foto hiernaast te herkennen of weet u waar de foto is gemaakt? Reageer dan via: