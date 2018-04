Les 1 bij de open dag in Roosendaal: roeien doe je niet met je armen

ROOSENDAAL - De Vliet ligt er glinsterend bij in het voorjaarszonnetje. Roeien met de riemen die je hebt is zaterdag, bij de open dan van de Roosendaalse Roeivereniging aan de Vlietweg, beslist geen straf: in een prachtige roeiboot, met instructeur Wim Avontuur, de Vliet op.

Roeien ziet er veel makkelijker uit dan het is, blijkt dan al snel. En iedereen maakt dezelfde beginnersfouten. ,,Niet met je armen roeien'', zegt Avontuur. ,,Roeien doe je voor zeventig procent met je benen en twintig procent met de rug.''

De vereniging houdt zaterdag en zondag haar jaarlijkse open dagen en had het niet beter kunnen treffen met weer. De belangstelling is dan ook groot. ,,Vooral vanochtend was het erg druk'', zegt Herman Hummel van de instructiecommissie op zaterdag. Iedereen wordt met open armen ontvangen, mag een kijkje nemen in de botenloods en met de leden het water op. Dan wordt gelijk duidelijk hoe heerlijk het op het water is. ,,Het is echt ontspannend, je komt helemaal tot rust op het water, buiten de stad, met alleen het geluid van de vogeltjes'', vindt Avontuur. Herman Hummel prijst de omgeving. ,,Je roeit tussen de graslanden, er is nauwelijks harde beschoeiing en geen industrie. En dan meer je aan bij het mooiste terras van Roosendaal'', wijst hij naar het terrasje aan het water bij het clubhuis, dat onlangs flink is uitgebreid.

300 leden

De Roosendaalse Roeivereniging heeft ongeveer 300 leden, in leeftijd variërend van 10 tot 82 jaar. Alle nieuwe leden krijgen een opleiding binnen de club, want bij roeien komt de nodige techniek kijken en , 'op het water gaat veiligheid voor alles', zegt Wim Avontuur. Er zijn vijf verschillende opleidingsniveaus, voor verschillende typen boten is vaak weer een aanvullende cursus nodig. De club bestaat dit jaar dertig jaar en dat wordt onder meer gevierd met een feest op 23 juni.

Wim Avontuur laat het krachthonk met roeimachines en de indrukwekkende botenloods zien. Daar hangen zo'n 80 verschillende boten, variërend van eenpersoons skiffjes tot achtpersoons boten. Er zijn boten voor 'scullen', met twee riemen voor elke roeier, en boordroeien, waarbij elke roeier een riem heeft. Avontuur laat die enorme riemen zien in de loods. ,,Kijk wat een bomen dat zijn. Boordroeien kost best veel kracht. Daarom is bij recreanten scullen vaak populairder.''

Tientallen inschrijvingen