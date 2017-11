‘Leren paardrijden duurt een leven lang’

Ze zijn statig, groot en soms een tikkeltje eigenwijs; er is geen paard of pony hetzelfde. Dat is een van de redenen waarom Inez Veltman (60) uit Roosendaal al drieënhalf jaar eens per week met liefde en plezier een paard bestijgt bij manege Visdonk in Roosendaal. ,,Alle paarden zijn leuk, ongeacht hun persoonlijkheid”, vertelt ze. Inez zocht een sport die ze makkelijk in haar eentje kon beoefenen en belandde zo bij manege Visdonk in Roosendaal. Na enkele proeflessen was ze verkocht en nu traint ze een half uur per week. Het enthousiasme spat er vanaf bij Inez als ze het over haar sport heeft. ,,Ik word hier zó gelukkig van.”