Leonard komt op oude plek Da Vinci in Roosendaal: 70 koopwoningen, een toren en een parkje

Nieuw Markland College in Oudenbosch over twee jaar klaar

OUDENBOSCH - Over twee jaar draait de elektricien de laatste wandcontactdoos in de muur, zet de schilder de laatste streep verf en wordt de laatste steiger opgeruimd. In de zomer van 2024 moet de nieuwbouw van het Markland College in Oudenbosch klaar zijn.

25 juli